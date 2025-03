Das erste Länderspiel des ÖFB-Nationalteams in diesem Jahr ist praktisch ausverkauft.

Laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold waren bis Dienstag mehr als 46.000 Tickets abgesetzt und nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Für das ÖFB-Team geht es im Play-off-Hinspiel gegen Serbien (Donnerstag, ab 20.45 im LIVE-Ticker >>>) um eine gute Ausgangsposition für den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League. Das Rückspiel steigt am Sonntag in Belgrad.

Bartosch wünscht sich "attraktive Gegner und volle Stadien"

"Es ist ein Play-off-Spiel. Wir alle hoffen, dass wir dieses Play-off gewinnen, damit wir in der A-Gruppe spielen", erklärte ÖFB-Präsident Wolfgang Bartosch bei der Gleichenfeier des künftigen ÖFB-Campus in Wien-Aspern.

Die nächste Auflage der Nations League geht im Herbst 2026 in Szene. "Attraktive Gegner und volle Stadien zu haben, wäre schon sehr wichtig", sagte Bartosch. "Hauptziel" für dieses Jahr sei aber die Qualifikation für die WM-Endrunde im Sommer 2026. Ein guter Jahresauftakt könnte dafür Rückenwind verleihen.

Polizei setzt im Stadionbereich auf Durchsuchungen

Für das Veranstaltungsgelände im Prater wurden Durchsuchungsanordnungen laut Sicherheitspolizeigesetz verordnet, teilte die Wiener Polizei mit. Der Zutritt ist für die Dauer des Spiels nur jenen Menschen gestattet, die ihre Kleidung und mitgeführten Behältnisse durchsuchen lassen.

Sollte sich eine Besucherin oder ein Besucher weigern, kann der Zutritt verweigert werden. Das kann von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch zwangsweise durchgesetzt werden.

Es werden ausreichend Polizistinnen und Polizisten - auch zivile Beamte - im Einsatz sein, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien.

