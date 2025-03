Österreich empfängt am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Kampf um den Aufstieg in die Liga A der UEFA Nations League im Hinspiel-Playoff die Nationalmannschaft aus Serbien.

Die Rangnick-Elf konnte sich nach dem schlechten Herbst steigern - dennoch remisierten die Österreicher beim letzten Spiel daheim nur 1:1 mit Slowenien und so wurde man Zweiter in Gruppe B der Nations League.

Serbien wurde in Gruppe A der Nations League Vorletzter (Dritter) und remisierte zuletzt 0:0 gegen Dänemark. Davor holten die Serben ein 1:1 in der Schweiz - gegen Spanien verloren Dadic und Co. klar mit 0:3.

