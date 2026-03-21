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Nicht im ÖFB-Kader: Duo gibt dennoch WM-Kampfansagen ab

Die Hoffnungen auf eine Fahrt zur Endrunde haben für Elias Havel und Kevin Stöger Dämpfer erlitten. Das hält sie nicht davon ab, sich selbstbewusst zu zeigen.

Nicht im ÖFB-Kader: Duo gibt dennoch WM-Kampfansagen ab Foto: © GEPA/getty
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Im aktuellen ÖFB-Kader von Ralf Rangnick für die Testspiele gegen Ghana und Südkorea fehlen einige Spieler, die ihren Traum von der Weltmeisterschaft im Sommer aber noch nicht aufgegeben haben.

Darunter auch Kevin Stöger und Elias Havel. Während Ersterer bei der schwächelnden Borussia Mönchengladbach zuletzt mit seinem ersten Saisontor aufzeigte, konnte der andere den Kopf durch seine Vertragsverlängerung beim TSV Hartberg wieder freibekommen – auch wenn er nach seinem treffsicheren Herbst seit dem Jahreswechsel noch auf Tore wartet.

In der "Krone" nehmen beide zu ihrem Standing bei Ralf Rangnick Stellung: "Die WM ist mein großer Traum – den gebe ich bestimmt nicht auf", so etwa Stöger, der nach der Nichtnominierung enttäuscht war – und meint: "Es muss gar nicht viel Austausch geben. Er kennt meine Qualitäten, ich will ihm zeigen, dass er mich mitnehmen muss."

Havel grübelte

Havel hingegen gibt zu, zuletzt schon dauerhaft durch seine unklare Situation im Grübeln gewesen zu sein: "Eine gewisse Last ist schon von meiner Schulter gefallen, definitiv."

Das unterstreicht auch Trainer Manfred Schmid, der seither einen "befreiten, lockeren" Elias im Training sieht.

Da sei es auch nicht so wichtig, dass sich der Teamchef zuletzt nicht meldete: "Ich kann mich nun voll auf Hartberg konzentrieren, muss meine Leistungen abrufen. Mal schauen, was dann passiert."

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