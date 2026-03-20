Nach Muskelverletzung - Ronaldo fehlt Portugal in Testspielen

Cristiano Ronaldo fehlt Portugal zum Auftakt in das WM-Jahr!

Die portugiesische Nationalmannschaft muss auf den 41-Jährigen verzichten. Nach seiner Muskelverletzung wird der Angreifer sowohl das Freundschaftsspiel am 28. März gegen Mexiko, als auch jenes am 1. April gegen die USA, verpassen.

Er gehört nicht zu dem 27-köpfigen Aufgebot, bei dem mit jeweils vier Spielern, Paris Saint-Germain, sowie Sporting Lissabon die meisten Athleten stellt.

WM soll nicht in Gefahr sein

Ronaldo zog sich die Verletzung im linken Oberschenkel Ende Februar bei seinem Verein Al-Nassr in einem Ligaspiel zu. Nachdem es sich laut Nationalteamcoach Roberto Martinez um keine große Blessur handle, würde er bei der WM mit dem Spieler planen.

Die beiden Testspiele sind laut dem Trainer zudem "die letzte Möglichkeit für Experimente". Im Mai werde der WM-Kader nominiert. Bei dieser "werden sich Cristiano Ronaldo und Goncalo Ramos die Position des Mittelstürmers teilen. Wir suchen einen dritten Stürmer mit einem anderen Profil", so Martinez.

Portugal bekommt es bei dieser in Gruppe K mit Kolumbien und Usbekistan zu tun. Der dritte Gruppengegner wird nach den interkontinentalen Play-offs feststehen. Er wird entweder Neukaledonien, Jamaika oder die Demokratische Republik Kongo sein.