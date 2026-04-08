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Dieser TV-Sender zeigt PSG gegen Liverpool

Die kriselnden Reds müssen sich in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain behaupten. Wo du die Partie live mitverfolgen kannst:

Dieser TV-Sender zeigt PSG gegen Liverpool Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Kehrt der FC Liverpool ausgerechnet gegen den amtierenden Champions-League-Sieger auf die Erfolgsspur zurück?

Mit einer bitteren 0:4-Abreibung gegen Manchester City musste sich die Elf von Arne Slot zuletzt aus dem FA-Cup verabschieden. Nun ist man im Hinspiel des Viertelfinales der UEFA Champions League bei Paris Saint-Germain zu Gast (Mittwoch, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Fußballfans, die nicht in die französische Landeshauptstadt reisen können, haben natürlich die Möglichkeit, das Spiel von zuhause oder unterwegs zu verfolgen. CANAL+ überträgt das Duell live.

Die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr. Ab 12,50 Euro im Monat kannst du auf die Dienste des Streaming-Anbieters zugreifen. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

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