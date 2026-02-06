Hohe Ticketnachfrage für ÖFB-Länderspiele im März
Für die Heimauftritte der ÖFB-Nationalmannschaft gegen Ghana und Südkorea wurden bereits über 20 000 Tickets verkauft. Die Vorfreude auf die WM steigt.
Die wachsende Vorfreude auf die FIFA WM 2026 spiegelt sich auch im Ticketvorverkauf für die beiden Testspiele des Nationalteams Ende März in Wien wider.
Für die Heimauftritte der Rangnick-Elf gegen Ghana und Südkorea wurden bereits jeweils knapp 20.000 Karten abgesetzt, wie der ÖFB am Freitag bekanntgegeben hat.
Im Rahmen der WM-Vorbereitung trifft das ÖFB-Team im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf zwei starke WM-Teilnehmer. Den Auftakt bildet das Länderspiel gegen Ghana am Freitag, 27. März um 18:00 Uhr. Vier Tage später, am Dienstag, 31. März um 20:45 Uhr folgt die Begegnung mit Südkorea.
Beide Partien bieten den Fans die Möglichkeit, das Nationalteam in einer entscheidenden Phase der WM-Vorbereitung live zu erleben und zu unterstützen.
Tickets für beide Spiele sind unter oefb.at/tickets erhältlich.