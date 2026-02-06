NEWS

Hohe Ticketnachfrage für ÖFB-Länderspiele im März

Für die Heimauftritte der ÖFB-Nationalmannschaft gegen Ghana und Südkorea wurden bereits über 20 000 Tickets verkauft. Die Vorfreude auf die WM steigt.

Hohe Ticketnachfrage für ÖFB-Länderspiele im März Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die wachsende Vorfreude auf die FIFA WM 2026 spiegelt sich auch im Ticketvorverkauf für die beiden Testspiele des Nationalteams Ende März in Wien wider.

Für die Heimauftritte der Rangnick-Elf gegen Ghana und Südkorea wurden bereits jeweils knapp 20.000 Karten abgesetzt, wie der ÖFB am Freitag bekanntgegeben hat.

Im Rahmen der WM-Vorbereitung trifft das ÖFB-Team im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf zwei starke WM-Teilnehmer. Den Auftakt bildet das Länderspiel gegen Ghana am Freitag, 27. März um 18:00 Uhr. Vier Tage später, am Dienstag, 31. März um 20:45 Uhr folgt die Begegnung mit Südkorea.

Beide Partien bieten den Fans die Möglichkeit, das Nationalteam in einer entscheidenden Phase der WM-Vorbereitung live zu erleben und zu unterstützen.

Tickets für beide Spiele sind unter oefb.at/tickets erhältlich.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

Kommt aus England: Sturm präsentiert neuen Stürmer

Kommt aus England: Sturm präsentiert neuen Stürmer

Bundesliga
14
Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

International
1
Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht

Salzburg-Wechsel geplatzt! Stuttgart-Talent kommt doch nicht

Bundesliga
1
Renner-Ersatz: WAC holt Verteidiger von Roter Stern

Renner-Ersatz: WAC holt Verteidiger von Roter Stern

Bundesliga
St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day

St. Pölten verstärkt sich erneut am Deadline Day

2. Liga
1
Fix! Sturm verstärkt sich mit Innenverteidiger

Fix! Sturm verstärkt sich mit Innenverteidiger

Bundesliga
28
BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive

BW Linz holt am Deadline-Day Verstärkung für die Defensive

Bundesliga
1

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026