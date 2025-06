Arnautovic erschüttert: "Gibt nichts zu feiern"

Es war kein Spiel wie jedes andere.

Das merkte man vor Anpfiff, als das ÖFB-Team zu einer Schweigeminute für die Tragödie von Graz innehielt, man merkte es teils auch während des Spiels und vor allem merkte man es nach Spielende.

Marko Arnautovic, normalerweise nie auf den Mund gefallen, erklärte nach Österreichs 4:0-Sieg in San Marino (Spielbericht>>>), er habe "überhaupt keine Lust, über Fußball zu reden".

"Es ist Horror"

"Es gibt viel wichtigere Sachen, nach dem, was in unserem Land passiert ist. Fragt mich nichts übers Spiel, ich freue mich nicht, mich interessiert es nicht. Ich bin nur in meinen Gedanken dort. Es ist Horror. Ich muss den ganzen Tag schon meine Emotionen zurückhalten", so der Wiener bezugnehmend auf die Vorkommnisse vom Vormittag.

Man solle viel mehr "über die Sicherheit unserer Kinder reden", als über Fußball. Es gebe an diesem Tag "überhaupt nichts zu feiern".

