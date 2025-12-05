Argentinien zollt Österreich Respekt: "Schwieriger Gegner"

Titelverteidiger Argentinien ist in Gruppe J der ganz große Anwärter auf Rang eins. Trotzdem warnt der Teamchef des amtierenden Weltmeisters Lionel Scaloni vor Österreich und Algerien: "Österreich hat eine großartige Qualifikation gespielt und ist ein schwieriger Gegner."



Algerien-Coach Petkovic kennt ÖFB-Team gut



Sein Team und Österreich muss sich auch mit Algerien messen. Deren Teamchef Vladimir Petkovic ist kein Unbekannter. Dieser war jahrelang Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Das ÖFB-Team kennt er gut: "Österreich ist eine erfahrene Mannschaft, die schon zwei, drei Jahre zusammenspielt, einen guten Rhythmus und die Red-Bull-Schule hat. Da muss man auf alles vorbereitet sein." Er erwarte einen Zweikampf mit Österreich um Rang zwei.



Von Scaloni bekommt Petkovic, unter dem der Argentinier bei Lazio gespielt hat, viel Lob: "Algerien ist eine großartige Mannschaft mit guten Spielern und einem beachtlichen Nachwuchs." Die Mannschaft, die aus Topf vier in die Gruppe gelost wurde, ist Jordanien, über dieses Team urteilt Petkovic so: "Am wenigsten bekannt ist Jordanien, aber wir nehmen nichts als selbstverständlich hin. Wenn sie es geschafft haben, dann aus gutem Grund."