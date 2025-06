Österreichs Nationalteam startet in die Qualifikation für die Fußball-WM 2026.

ÖFB legt gegen Rumänien los

Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick war an den ersten beiden Spieltagen Ende März in der Gruppe H spielfrei und startet damit erst am 7. Juni (20:45 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Rumänien in den Kampf um ein Endrundenticket.

Drei Tage später gastiert die ÖFB-Auswahl bei Underdog San Marino. Beendet wird die Quali am 18. November mit einer Heimpartie gegen Bosnien-Herzegowina.

