Mit Heidi Klum! Diese Stars moderieren die WM-Auslosung

Die FIFA hat die Moderatoren für die Show zur Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bekanntgegeben.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 5. Dezember 2025, um 18:00 Uhr MEZ im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., statt.

Die Moderation übernehmen Heidi Klum, Model, Produzentin und Emmy-Preisträgerin, der Comedian und Schauspieler Kevin Hart sowie der Schauspieler und Produzent Danny Ramirez.

Gemeinsam führen sie durch das Programm, das den offiziellen Auftakt auf dem Weg zur WM 2026 bildet.

Robbie Williams und Nicole Scherzinger treten auf

"Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagt Heidi Klum.

Für musikalische Unterhaltung sorgen Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.

Österreich wird aus dem zweiten Topf gezogen und darf sich auf spannende Gegner freuen.