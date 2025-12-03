NEWS

Mit Heidi Klum! Diese Stars moderieren die WM-Auslosung

Die FIFA gibt neue Details zur WM-Auslosung am Freitag bekannt. Zwei Schauspieler werden Heidi Klum in Washington auf der Bühne unterstützen.

Mit Heidi Klum! Diese Stars moderieren die WM-Auslosung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA hat die Moderatoren für die Show zur Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bekanntgegeben.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 5. Dezember 2025, um 18:00 Uhr MEZ im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., statt.

Die Moderation übernehmen Heidi Klum, Model, Produzentin und Emmy-Preisträgerin, der Comedian und Schauspieler Kevin Hart sowie der Schauspieler und Produzent Danny Ramirez.

Gemeinsam führen sie durch das Programm, das den offiziellen Auftakt auf dem Weg zur WM 2026 bildet.

Robbie Williams und Nicole Scherzinger treten auf

"Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagt Heidi Klum.

Für musikalische Unterhaltung sorgen Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.

Österreich wird aus dem zweiten Topf gezogen und darf sich auf spannende Gegner freuen.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

Slideshow starten

43 Bilder

Mehr zum Thema

VAR könnte bei der WM 2026 auch Eckbälle überprüfen

VAR könnte bei der WM 2026 auch Eckbälle überprüfen

FIFA WM
4
"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

Deutsche Bundesliga
6
GEWINNSPIEL: Mit LAOLA1 zur CANAL+ Premiere der neuen ÖFB-Doku

GEWINNSPIEL: Mit LAOLA1 zur CANAL+ Premiere der neuen ÖFB-Doku

Winzone
Überraschung! Sieht so Österreichs WM-Trikot aus?

Überraschung! Sieht so Österreichs WM-Trikot aus?

ÖFB-Team
63
Als Gast oder Preisträger? Trump bei WM-Auslosung vor Ort

Als Gast oder Preisträger? Trump bei WM-Auslosung vor Ort

FIFA WM
17
Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Atletico

Barcelona gewinnt Spitzenspiel gegen Atletico

La Liga
4
Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

Doppelpacker Baumgartner! Leipzig im Pokal-Viertelfinale

International
Kommentare

Kommentare

Washington Fußball FIFA WM 2026