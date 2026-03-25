Wanner-Ja zum ÖFB "keine kurzfristige Entscheidung" wegen WM

Die Hoffnungen, die an Paul Wanner geknüpft wurden, waren immer schon groß. Der immer noch jüngste Bundesliga-Spieler der Geschichte von Bayern München trägt sie nun im österreichischen Nationalteam.

Die bevorstehende WM habe bei seinem Entschluss für einen Wechsel vom deutschen zum österreichischen Verband keine wesentliche Rolle gespielt, betonte der 20-Jährige. "Das ist jetzt keine kurzfristige Entscheidung von mir gewesen, sondern eine langfristige."

Das große Ganze

Man dürfe sich von einem einzelnen Event nicht blenden lassen, meinte Wanner. Er habe es "wegen dem großen Ganzen" gemacht. Seit mehr als vier Jahren hat sich der ÖFB um das Ausnahmetalent bemüht.

"Ich freue mich extrem, hier zu sein", sagte Wanner bei seinem ersten Medientermin als ÖFB-Nationalspieler im Teamcamp in Marbella. Er sei aber auch dem DFB dankbar.

"Da ist jetzt kein böses Blut oder sonst was. Ich habe mit beiden Seiten immer super Gespräche gehabt, mir wurde nie Druck aufgebaut."

Omas Schnitzel und der "lockere Schmäh"

Wanners Mutter stammt aus Vorarlberg. Seine Großeltern, zu denen er einen sehr engen Kontakt pflegt, leben in Dornbirn. "Die Familienseite ist schon eher Österreich, die haben sich natürlich extrem gefreut", schilderte der Doppelstaatsbürger.

Speziell seine Großmutter. "Oma macht schon das beste Schnitzel", meinte Wanner mit einem Lächeln. "Ich bin gerne in Österreich."

Der "lockere Schmäh" gefällt ihm - und er traut ihn sich auch selbst zu.

Teamchemie "natürlich ein Punkt"

Der Sohn des ehemaligen deutschen Austria-Lustenau-Spielers Klaus Wanner ist in Dornbirn geboren und unweit des Bodensees im Allgäu aufgewachsen. Ob er Österreicher oder Deutscher sei, darüber habe er sich "nie so viel Kopf gemacht. Aber ich habe eine sehr große Verbundenheit zu Österreich. Letztendlich bin ich davon zu 100 Prozent überzeugt, dass es die richtige Wahl war."