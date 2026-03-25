Wanner-Ja zum ÖFB "keine kurzfristige Entscheidung" wegen WM

"Es wäre sehr wichtig, weil er natürlich auch ein Grund war, warum ich es gemacht habe."
Teamchef Ralf Rangnick hatte Wanner bereits Ende 2022 als ÖFB-Trainingsgast nach Marbella mitgenommen. Das persönliche Bemühen habe ihm ein gutes Gefühl gegeben, sagte der damalige deutsche Nachwuchs-Nationalspieler. Aber letztendlich musst du auch auf dich hören, was du selber willst."
Das gelte auch für das Teamgefüge. "Man muss schon auch auf sein Herz hören, für was es mehr schlägt. Trotzdem ist es natürlich ein Punkt, dass hier eine super Chemie zwischen der Mannschaft und dem Staff herrscht."
Sabitzer rief nach der Entscheidung an
Den engsten Draht im ÖFB-Team hat Wanner laut eigenen Angaben zu seinem früheren Bayern-Kollegen Marcel Sabitzer. Dieser habe ihn sofort nach Bekanntwerden seiner Entscheidung angerufen. Wanner: "Es ist alles ohne Druck und sehr, sehr cool abgelaufen."
Die positiven Eindrücke von vor vier Jahren hätten sich nach seiner Ankunft noch einmal bestätigt. "Hier kann jeder mit jedem."
Wanner hat alle deutschen Nachwuchsauswahlen durchlaufen. Mit der DFB-U21 stand er im Vorjahr noch im EM-Finale. Sein Profidebüt für die Bayern gab er 2022 bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag.
Lieblingsposition im Zentrum
Nach Leih-Engagements bei Elversberg und Heidenheim verließ der Jungspund die Bayern im Sommer für kolportierte 15 Millionen Euro in Richtung PSV Eindhoven. Dort war er zuletzt im defensiven Mittelfeld gesetzt.
Die Rolle als "offensiver Sechser oder Achter" bei PSV habe ihm "schon sehr getaugt". Als seine Favoritenposition bezeichnete Wanner aber die Spielmacher-Rolle auf der Zehn.
"Ich bin ein kreativer Spieler, der versucht mit dem letzten Pass meine Mitspieler in Szene zu setzen", erklärte der Linksfuß. "Ich glaube, der Trainer weiß, wo meine Stärken sind, und er wird mich dort aufstellen, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann."
Hoffen auf Rangnick-Verbleib
Möglicherweise kommt Wanner bereits am Freitag im Test in Wien gegen Ghana zu seinem ÖFB-Debüt.
Für die WM ist er trotz einer "etwas schwereren Gruppe" mit Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien zuversichtlich. "Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben ein sehr, sehr hohes Potenzial, und ich glaube, das kann uns sehr, sehr weit bringen."
Neben der Qualität auf dem Platz würde man sich auch abseits davon extrem gut verstehen. "Ich glaube, da ist sehr viel möglich."
Rangnick kommt in dem Ensemble eine Schlüsselrolle zu. Wanner hofft, dass der 67-Jährige auch nach der WM noch ÖFB-Teamchef ist. "Es wäre sehr wichtig, weil er natürlich auch ein Grund war, warum ich es gemacht habe."
Rangnick und zuletzt vor allem auch dessen Assistent Lars Kornetka hätten ihm einen "super Weg aufgezeigt".
Kornetka wird den ÖFB als neuer Cheftrainer von Eintracht Braunschweig im Sommer nach der WM verlassen. Bei Rangnick laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung.
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