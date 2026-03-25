Bericht: Rangnick lehnt erste ÖFB-Offerte ab

Bleibt Ralf Rangnick auch nach der WM weiterhin ÖFB-Teamchef?

Der Deutsche führte Österreich erstmals seit 28 Jahren zu einer Weltmeisterschaft. Sein Vertrag läuft danach aus. Sportdirektor Peter Schöttel zeigte sich bezüglich Verlängerung zuletzt sehr optimistisch >>>

Verdopplung des Gehalts

Laut "Salzburger Nachrichten" habe der Teamchef auch bereits ein erstes Angebot erhalten. Damit sei der Deutsche aber nicht restlos zufrieden gewesen, habe dieses zurückgewiesen. Am Finanziellen liege es demnach aber nicht.

Der Fußballverband sei bereit, das Gehalt des Teamchefs auf zwei Millionen Euro jährlich zu verdoppeln. Die Hälfte der Gage würden demnach vier Sponsoren des ÖFB übernehmen. Dazu zählen sollen unter anderem Raiffeisen, Uniqa und IMMOunited.