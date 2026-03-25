Wanner im ÖFB-Team: So reagiert der U21-Teamchef des DFB

Paul Wanner hat sich für Österreich entschieden. Nach langem Hin und Her zwischen DFB und ÖFB absolviert er derzeit den März-Lehrgang mit dem Rangnick-Team. Im Herbst vertrat er noch die deutsche U21-Nationalmannschaft.

Im vergangenen Sommer erreichte der 20-Jährige mit dem Team auch das Finale der U21-Europameisterschaft.

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo reagiert jetzt auf den Verbandswechsel seines nunmehrigen Ex-Schützlings. "Ich finde das weiterhin schade, weil ich glaube, dass Paul hohes Potenzial besitzt und dass er auch noch nicht zu Ende ist. Er entwickelt sich weiter", hätte ihm der Coach wohl auch eine A-Team-Karriere im DFB zugetraut.

U21-Bundestrainer zeigt Verständnis

Verständnis zeigt dieser dennoch. "Er hat die Möglichkeit, die WM zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er auch dort ein Thema sein wird. Wenn er den Schritt so gehen möchte, dann kann ich das verstehen", so Di Salvo.

Wanner ist Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen. Lange zögerte der Mittelfeld-Mann mit einer endgültigen Verbandsentscheidung. Anfang März fiel dann die Entscheidung für Österreich.

"Es ist immer die Entscheidung des Spielers. Und wenn ein Spieler dazu steht, den Verband wechseln zu wollen, weil das sein Weg ist, dann akzeptiere und respektiere ich das natürlich", erklärt Di Salvo.