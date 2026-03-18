Zweiter Anlauf für das zweite Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups zwischen der SV Ried und dem LASK. Anpfiff ist um 18:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>.

Nachdem die Partie zuletzt wegen zu starkem Nebels verschoben werden musste, soll heute in Oberösterreich gespielt werden. Der Sieger der Partie trifft im Finale am 1. Mai auf den SCR Altach, der Salzburg ausschaltete.

Die Rieder konnten in der Bundesliga in der letzten Runde einen 2:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol feiern. Die Linzer remisierten am letzten Freitag auswärts bei Hartberg 0:0.

Ried - LASK im LIVE-Ticker: