Derbysieg dank Kalajdzic! LASK nach 0:2 im Cup-Halbfinale

Der LASK steht im Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups - wieder einmal!

Die "Athletiker" bezwingen Stadtrivale Blau-Weiß Linz im Viertelfinale nach 0:2-Rückstand noch 3:2 und ziehen zum bereits siebten Mal seit der Saison 2016/17 in die Runde der letzten Vier ein.

Blau-Weiß erwischt den LASK eiskalt

Dabei beginnt die Partie mit einem absoluten Schock für den LASK: Blau-Weiß-Neuzugang Isak Dahlqvist kommt nach etwas mehr als einer Spielminute zu einem Volley-Abschluss im gegnerischen Sechzehner und versenkt die Kugel traumhaft - 1:0 für die Gäste (2.).

Der LASK hat in einer wilden Anfangsphase nur kurz darauf die Chance auf den Ausgleich, der neue Blau-Weiß-Goalie Nico Mantl pariert aber stark gegen Samuel Adeniran (7.).

Nach 18 Minuten schlägt dann das Bundesliga-Schlusslicht erneut zu. Thomas Goiginger bedient Shon Weissman ideal, der per eingesprungener Direktabnahme auf 2:0 stellt (18.).

Erstes Kalajdzic-Tor seit fast zwei Jahren

Die Hausherren sind dadurch endgültig verunsichert und brauchen lange für eine Antwort. Diese folgt dann ausgerechnet in Person von Sasa Kalajdzic, der aus der Distanz gut platziert zum 1:2 trifft und damit sein erstes Pflichtspieltor seit 15. Februar 2024 erzielt (35.).

Adeniran hat wenig später noch eine gute Chance auf den Ausgleich (40.), Blau-Weiß bringt die Derby-Führung aber in die Pause.

Aus dieser kommen die schwarz-weißen Linzer mit viel Druck heraus und zum Ausgleich: Über Kalajdzic und Sascha Horvath landet der Ball bei George Bello, der links im Strafraum frei zum Abschluss kommt und auf 2:2 stellt (57.).

Kühbauer mit dem Goldgriff

Der LASK bleibt daraufhin klar spielbestimmend, verpasst aber zunächst, mit letztem Nachdruck eine Entscheidung zu erzwingen.

In Minute 75 wechselt LASK-Coach Dietmar Kühbauer Moses Usor ein - und der zuletzt verletzte Nigerianer avanciert zum schwarz-weißen Matchwinner.

Nach idealer Außenrist-Vorarbeit des überragend aufgelegten Sasa Kalajdzic umkurvt Usor Mantl und schiebt zum 3:2 ein (83.).

Blau-Weiß bekommt danach keine ordentliche Schlussoffensive mehr zustande und muss mit einem Negativerlebnis ins Frühjahr starten.