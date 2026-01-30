Finanzvorstand Alex Schwärzler verlässt nach insgesamt 14 Jahren die ADMIRAL Bundesliga nach Saisonende.

Der 39-Jährige kam im Sommer 2012 zur Bundesliga, verantwortete zunächst viele Jahre lang den Bereich Sicherheit, Fans und Infrastruktur und war ab 2018 zwei Jahre lang als Liga-Administrator der zentrale Ansprechpartner für die neu reformierte 2. Liga.

Im Jänner 2020 wurde er zunächst Vorstandsstellvertreter und wenige Monate später Vorstand (ua. für die Bereiche Finanzen, Lizenzierung, Infrastruktur, Sicherheit und Fans).

Im Sommer verlässt er die Bundesliga und strebt eine berufliche Neuorientierung an. Seine Aufgaben werden von den Vorständen Christian Ebenbauer und David Reisenauer übernommen.

Positive Liga-Entwicklung mitgestaltet

Schwärzler hätte die positive Entwicklung der Bundesliga in seinen Zuständigkeitsbereichen gemeinsam mit MitarbeiterInnen und Klubs über viele Jahre mitgestaltet, sagt der Aufsichtsratvorsitzende Philip Thonhauser.

Weiters meint er: "Auch in seiner Vorstandstätigkeit, die während besonders fordernder Zeiten der Pandemie begonnen hat, hat er die Interessen der Klubs mit fachlicher Kompetenz vertreten."

Schwärzler selbst blickt mit Wehmut, aber auch Vorfreude auf seinen Abschied: "Die lange und intensive Zeit bei der Bundesliga wird mir in bester Erinnerung bleiben. Nach so vielen Jahren fällt die Trennung natürlich nicht leicht, aber ich freue mich schon auf neue berufliche Herausforderungen.