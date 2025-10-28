Aus abgewendet! Altach zittert sich ins Cup-Viertelfinale

Der SCR Altach steht im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups!

Die Vorarlberger gewinnen dank einer starken Verlängerung, vor der es 1:1 nach 90 Minuten steht, gegen die Kapfenberger SV im Achtelfinale mit 3:1, haben zuvor aber mächtig zu kämpfen, um das Aus abzuwenden.

In den ersten Minuten sind die Gäste aus Vorarlberg das bessere Team und pressen immer wieder hoch an. Kapfenberg hat in dieser Phase wenig Luft zum Atmen, kommt nach und nach aber immer mutiger nach vorne.

Kapfenberg lange konkreter

So verlagert sich zwar nicht der Ballbesitz zugunsten der "Falken", aber durchaus das Chancengefälle. Denn ab einem guten Abschluss von Hassler in Minute 28, der Stojanovic direkt von links prüft, sind die Gastgeber konkreter.

Vier Minuten später zieht Maier einen direkten Freistoß von links ebenfalls auf das Tor, doch auch diesen hält der Altacher Keeper.

So bleibt es bis zur Pause bei einem torlosen Remis. Im zweiten Durchgang geht es gleich munter zur Sache.

Zuerst hat Berg im Alleingang die Chance auf die Führung, die jedoch Stojanovic per Fußabwehr vereitelt (47.). Danach ist es Mossombo im Gegenzug, der jedoch keine Gefahr auf das Tor bringen kann (48.).

Oswald rettet Altach spät

In weiterer Folge wird die Partie zwar hart geführt, jedoch lange ohne klar zwingende Torchancen. Kurz vor der Schlussphase ist es dann aber soweit: Toure nutzt einen Ballgewinn in der eigenen Hälfte für einen Konter, den er von rechts startend cool zum 1:0 für die Gastgeber versenkt (80.).

Danach deutet viel auf den knappen Sieg der KSV hin, ehe Oswald in der Nachspielzeit eine Schussgelegenheit im Sechzehner hat und den Ball zum späten Ausgleich versenkt (90.+2).

So geht es in eine Verlängerung, aus der die Gäste perfekt starten: Hristic bekommt von Massombo einen Ball ideal von links in den Sechzehner serviert, den er mit viel Wucht im linken Eck zum 2:1 versenkt.

Hristic macht den Deckel drauf

Danach sind die Gäste weiter am Drücker und setzen durch den zweiten Treffer von Hristic das 3:1 und so den Deckel drauf (105.+1).

Denn in weiterer Folge passiert nichts mehr, Altach gewinnt dank einer starken Verlängerung in Kapfenberg mit 3:1 und darf sich über den Einzug in die Runde der letzten Acht freuen.