Am 27. Juli startet für Wacker Innsbruck und den SK Rapid mit einem wahren Kracher die Saison. Vor allem für die aktuell drittklassigen Tiroler ist das Duell mit den Wienern ein wahres Highlight.

Entsprechend zahlreich sind auch die Ticketanfragen für das Spiel am Tivoli. Beide Klubs informieren jetzt über den Vorverkauf.

Wacker Innsbruck gibt Mitgliedern am Freitag die Möglichkeit Tickets im Rahmen des Testspiels gegen FK Jablonec (16:30 Uhr/Tivoli W1) zu erwerben. Weiters wurde jedem Mitglied ein Code zugesendet, mit dem im Online-Shop ein Ticket erworben werden kann.

Vorverkauf ab Samstag

Offiziell beginnt der Vorverkauf online am Samstag (5.7.) um 12:00 Uhr. Am 10. und 11. Juli können zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr Tickets physisch beim Stadion erworben werden. Wacker öffnet aufgrund der hohen Nachfrage alle Tribünen des Stadions.

Die Ticketpreise unterscheiden sich je nach Kategorie und belaufen sich wie folgt:

Nord/Süd: VZ – 15€, E - 12€, K - 5€

West: VZ - 20€, E - 15€, K - 5€

Ost (Familientribüne): VZ - 20€, E – 15€, K - 0€ (Achtung Sitzplatz-Reservierungsgebühr für Kinder € 3)

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

So kommst du zu Auswärtstickets

Auch der SK Rapid informiert über Tickets für den Auswärtssektor. Ab kommenden Donnerstag (10. Juli) können Auswärtsabonnent:innen der Meistergruppe 2024/25 ab 11:00 Uhr ein Ticket erwerben. Einen Tag später (11. Juli) startet ab 11:00 Uhr der Vorverkauf (ebenso ein Ticket) für Mitglieder und Abonnent:innen.

In den freien Vorverkauf gehen die Auswärtskarten am Samstag, dem 12. Juli (11:00 Uhr). Tickets sind online oder im Fancorner in Hütteldorf (Montag bis Samstag: 11 bis 18 Uhr) erhältlich.