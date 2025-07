Sacramento: "Das war heute ein spezielles Spiel für mich"

Die Hohe Warte hat ihre eigene Magie. Joao Sacramento spürte sie sofort.

"Ich versuche mir vorzustellen, wie die Hänge hier voll mit Leuten waren – das muss beeindruckend gewesen sein", schwärmte der neue LASK-Coach nach dem 4:0-Sieg gegen den Wiener Sportclub in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups. "Das war heute ein spezielles Spiel für mich."

Doch nicht nur die Kultstätte beeindruckte den Portugiesen - auch die Vorstellung seiner Mannschaft.

Engagierte Bank

Nach nur 27 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Samuel Adeniran stellte mit dem Treffer zum 4:0 den Endstand her. Der LASK dominierte nach Belieben, einzig Sportclub-Keeper Matteo Hotop verhinderte eine noch deutlichere Niederlage.

"Wir hatten heute ein großes Ziel und das war, über die 90 Minuten hohe Intensität zu zeigen. Ich denke, das ist uns gelungen" Joao Sacramento

Auf die mangelnde Chancenauswertung wollte Sacramento gar nicht so sehr eingehen. Stattdessen hob er das Engagement seiner Einwechselspieler hervor, durch die es gelungen sei, die Intensität das ganze Spiel über aufrecht zu erhalten: "Das zeigt, wie wichtig die Spieler sind, die von der Bank kommen", meinte er.

Keine Zeit für Nachlässigkeit

Der LASK agierte druckvoll, ballsicher und mit klarer Linie – auffällig: Gegen den Regionalligisten ließ Sacramento trotz früher Führung keine Nachlässigkeit zu. "Wir hatten heute ein großes Ziel und das war, über die 90 Minuten hohe Intensität zu zeigen. Ich denke, das ist uns gelungen". Er sei "wirklich stolz auf die Jungs".

"Wir wollen jedes Spiel dafür nutzen, um uns zu verbessern" Sacramento nimmt auch Spiele gegen die "Kleinen" wichtig

Noch während die letzten Fans die Hohe Warte verließen, richtete Sacramento seinen Blick bereits nach vorn. Im Mittelkreis wurde analysiert, nicht gefeiert.

"Sind in der Analyse sehr anspruchsvoll"

"Wir wollen jedes Spiel dafür nutzen, um uns zu verbessern" - auch wenn die Partie gegen den Sportclub eine klare Angelegenheit war. Aus jedem Spiel könne man Schlüsse ziehen.

"Wir sind in der Analyse sehr anspruchsvoll und halten viele Meetings mit den Spielern ab, weil wir sie als Gruppe, aber auch individuell weiterentwickeln wollen", gibt er einen Einblick in seine Herangehensweise.

"Das wollen wir hier beim LASK auch machen" Sacramento über die einheitliche Spielidee bei Sturm Graz

Die gezogenen Schlüsse fließen unmittelbar in die Vorbereitung auf den Liga-Auftakt ein. Am kommenden Freitag eröffnen die Athletiker mit dem Top-Spiel gegen Sturm Graz (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) die Saison in der ADMIRAL Bundesliga.

LASK will, was Sturm schon hat

Für den Coach ist die Ausgangslage klar: "Wir spielen gegen den Meister, sie sind das beste Team in Österreich. Sie haben in der Vorsaison gezeigt, wie gut sie sind".

Für die "Blackies" hat Sacramento ein großes Lob übrig. Was er an Sturm sehr möge, sei, dass "sie eine klare Spielphilosophie haben - und das wollen wir hier beim LASK auch machen. Sturm ist ein sehr gutes Beispiel dafür".

Sein Anspruch ist unmissverständlich: "Dieses Level wollen wir auch erreichen". "Vorbild" Sturm wird in einer Woche der erste Gradmesser dafür sein.