Der LASK ist mit einem eindrucksvollen Sieg über den Wiener Sport-Club in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups eingezogen.

Die Gastgeber, die aufgrund der Umbauarbeiten in Hernals auf die Hohe Warte ausweichen müssen, beginnen gut, verstecken sich nicht und kombinieren sich in den Anfangsminuten des Öfteren in die Hälfte des LASK, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Die Oberösterreicher tun sich dagegen schwer, ihr Spiel aufzuziehen – doch der Schein trügt.

Mit dem ersten Torschuss gehen die Gäste kurz darauf in Führung: Moses Usor kann unbedrängt auf der rechten Seite flanken, Samuel Adeniran scheitert im ersten Versuch an Sport-Club-Keeper Matteo Hotop, im Nachsetzen stellt der Angreifer aber auf 1:0 (12.).

Die Wiener kommen danach kaum zum Durchatmen, nur zwei Minuten später macht Andres Andrade den Doppelschlag perfekt: Nach einem kurz abgespielten Eckball wird Usor per Doppelpass im Strafraum freigespielt, sein Schuss geht an die Stange, Andrade macht es aber im Nachschuss besser.

WSC geschockt

In der Tonart sollte es auch weitergehen. Der WSC wirkt geschockt, nach einem Eckball der Gastgeber kontern die Linzer den Gegner einfach aus, Usor bekommt den Ball links im Strafraum, sein möglicher Abschluss wird zur Vorlage für Christoph Lang, der in der Mitte per Drehschuss auf 3:0 erhöht (22.).

Danach wird es bereits früh zum Schützenfest: Nur sechs Minuten später dringt Kasper Jörgensen per Zidane-Pirouette in den Strafraum ein, Adeniran verwertet den Stanglpass aus abseitsverdächtiger Position.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wacht der Wiener Sport-Club auf, Pfaffl (37.) und Emirhan Tütünci (40.) vergeben aber gute Chancen.

LASK verzweifelt in Halbzeit zwei an WSC-Keeper Hotop

Auch in der zweiten Halbzeit sind die Oberösterreicher aktiver, Chancen sind da aber lange Mangelware.

Usors zirkelt einen Abschluss mit dem linken Fuß vom Strafraumeck knapp um das Tor (54.), danach vergibt Lang, der nach einer tollen Kombination im Strafraum zum Schuss kommt, aber den Ball neben das Tor setzt (67.).

Eine Viertelstunde vor Schluss kann sich dann noch einmal Hotop auszeichnen: Andrade legt einen Eckball per Kopf auf Jörgensen ab, der direkt abzieht, der WSC-Tormann kann sich aber auszeichnen.

Dass es bei vier Gegentreffern bleibt, haben die Wiener ihrem Torhüter zu verdanken: Erst pariert Hotop gegen den eingewechselten Krystof Danek, beim Nachschuss verzweifelt Lang am jungen Torhüter (85.), im Anschluss findet Florian Flecker gleich zweimal seinen Meister im 22-Jährigen (87., 90.).

Danach ist Schluss - der LASK lässt nach einer fulminanten ersten Halbzeit einige Sitzer liegen, am Ende steht aber ein souveränes 4:0 über den Wiener Sport-Club.

