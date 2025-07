ÖFB-Cup LIVE: FCM Traiskirchen - WSG Tirol

Die WSG Tirol gastiert in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups beim FCM Traiskirchen (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Niederösterreicher wurden in der abgelaufenen Regionalliga-Ost-Saison Achter und sind seit Jahren eine fixe Größe in der Ostliga. Der wohl bekannteste Name im Kader des FCM ist Ex-Rapidler Philipp Schobesberger.

Die WSG beendete die Bundesliga-Spielzeit nach einem harten Abstiegskampf auf Rang zehn. Auch heuer geht es für die Tiroler darum, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu fixieren.

Gegen Traiskirchen ist die Elf von Philipp Semlic natürlich Favorit.

LIVE-Ticker:

