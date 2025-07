Die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups wird heute mit einem packenden Duell abgeschlossen: Wacker Innsbruck empfängt im ausverkauften Tivoli den SK Rapid (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei ist Rollenverteilung klar: Die Tiroler wurden abgelaufene Saison Meister in der Landesliga und sind nun in die Regionalliga West aufgestiegen.

Der Bundesligist aus Hütteldorf geht mit Neo-Chefcoach Peter Stöger in die neue Saison. Im ersten Pflichtspiel feierte Rapid am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation einen 2:0-Hinspiel-Sieg bei Decic Tuzi.

LIVE-Ticker:

