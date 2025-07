In Runde eins des UNIQA ÖFB-Cups hat Union Dietach eines der großen Lose gezogen und empfängt den FC Red Bull Salzburg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dietach feierte in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der oberösterreichischen Landesliga und somit den Aufstieg in die Regionalliga Mitte.

Die "Bullen" sind bereits offiziell in die neue Saison gestartet. Am Mittwoch feierten die Salzburger in der Champions-League-Qualifikation einen 4:1-Sieg im Hinspiel bei Brann Bergen.

LIVE-Ticker:

