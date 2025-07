Am Sonntag wird die 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups abgeschlossen. Die Wiener Austria gastiert beim ASK Voitsberg (ab 13:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Steirer mussten in der vergangenen Saison im Finish doch noch aus der ADMIRAL 2. Liga absteigen und gehen jetzt als einer der Titelfavoriten in die neue Regionalliga-Mitte-Saison.

Die Austria ist bereits offiziell in die neue Saison gestartet. Die Veilchen feierten am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation einen 2:0-Hinspiel-Sieg gegen den FC Spaeri.

LIVE-Ticker:

