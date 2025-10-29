Der SKN St. Pölten empfängt am Mittwoch im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups den SK Rapid (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Wölfe" sind derzeit Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga und halten bei 28 Punkten. Damit haben die Niederösterreicher fünf Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira. Zuletzt musste sich der SKN allerdings erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Gegen den FC Liefering verlor man 1:3.

Die Grün-Weißen konnten nach der Krise - fünf Niederlagen in Folge - endlich wieder gewinnen: Gegen die SV Ried siegten die Hütteldorfer auswärts 2:0. In der Bundesliga-Tabelle stehen die Wiener auf dem dritten Rang und haben 20 Zähler. Gegen den Zweitligisten ist Rapid natürlich Favorit.

LIVE-Ticker: