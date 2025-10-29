SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Heute 20:30 Uhr
ÖFB-Cup heute: SKN St. Pölten - SK Rapid

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups trifft der SKN St. Pölten auf die Hütteldorfer. LIVE-Infos:

Der SKN St. Pölten empfängt am Mittwoch im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups den SK Rapid (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Wölfe" sind derzeit Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga und halten bei 28 Punkten. Damit haben die Niederösterreicher fünf Vorsprung auf den ersten Verfolger Admira. Zuletzt musste sich der SKN allerdings erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Gegen den FC Liefering verlor man 1:3.

Die Grün-Weißen konnten nach der Krise - fünf Niederlagen in Folge - endlich wieder gewinnen: Gegen die SV Ried siegten die Hütteldorfer auswärts 2:0. In der Bundesliga-Tabelle stehen die Wiener auf dem dritten Rang und haben 20 Zähler. Gegen den Zweitligisten ist Rapid natürlich Favorit.

LIVE-Ticker:

Nach Befreiungsschlag wartet auf Rapid tückische ÖFB-Cup-Hürde

ÖFB-Cup
Cupsieger! So eroberte Sturm den ersten Titel der Klubgeschichte

ÖFB-Cup
Elfmeterschießen! BW Linz ringt Vorjahresfinalist Hartberg nieder

Aus abgewendet! Altach zittert sich ins Cup-Viertelfinale

ÖFB-Cup
Souveräner Sieg über Stripfing bringt LASK ins Cup-Viertelfinale

ÖFB-Cup
ÖFB-Cup LIVE: SV Stripfing - LASK

ÖFB-Cup
ÖFB-Cup LIVE: SV Kapfenberg - SCR Altach

ÖFB-Cup
