Stammtisch

Dibon: "Ich sehe mich im Management oder als Sportdirektor!"

2011 bestritt Christopher Dibon sein einziges A-Länderspiel. In Hütteldorf verbrachte der Innenverteidiger seine beste Zeit. Rapid II führte er in Liga Zwa zurück.

Peter Rietzler
Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Christopher Dibon über seine aktuellen Erfahrungen in der ÖFB-Trainerausbildung und seine Arbeit mit den 13- und 14-Jährigen des SK Rapid.

Dibon beurteilt den Nachwuchs und sucht sich mit seinem Betreuer-Team die "Rohdiamanten" für die Rapid-Akademie aus.

"Dibi" jagt bei den "grün-weißen Legenden" und mit Ogris beim Team Copa Pele weiter dem Ball hinterher.

Wie Andy Ogris die Entwicklung der Nachwuchskicker beurteilt und auch welche Werte und Vorzüge Dibon bei den Jung-Fußballern achtet, erzählen die beiden in der 165. Ausgabe am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast). 

Die 165. Episode als Podcast anhören:

