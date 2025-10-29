Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Christopher Dibon über seine aktuellen Erfahrungen in der ÖFB-Trainerausbildung und seine Arbeit mit den 13- und 14-Jährigen des SK Rapid.

Dibon beurteilt den Nachwuchs und sucht sich mit seinem Betreuer-Team die "Rohdiamanten" für die Rapid-Akademie aus.

"Dibi" jagt bei den "grün-weißen Legenden" und mit Ogris beim Team Copa Pele weiter dem Ball hinterher.