Schwarz-Weiß Bregenz empfängt am Mittwoch im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups die SV Ried (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Vorarlberger sind derzeit Letzter in der ADMIRAL 2. Liga und halten bei erst drei Punkten. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. Zuletzt remisierten die Bregenzer daheim 1:1 mit der SV Kapfenberg.

Bundesliga-Aufsteiger Ried ist bereits richtig angekommen in der höchsten Spielklasse und hält bei 14 Punkten und damit Rang sieben. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Innviertler aber 0:2 dem SK Rapid geschlagen geben.

LIVE-Ticker: