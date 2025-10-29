-
Schwarz Weiss Bregenz SWBSV Ried SVR
Heute 19:00 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: SW Bregenz - SV Ried
Der Bundesligist Ried gastiert im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups bei SW Bregenz. LIVE-Infos:
Schwarz-Weiß Bregenz empfängt am Mittwoch im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups die SV Ried (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Vorarlberger sind derzeit Letzter in der ADMIRAL 2. Liga und halten bei erst drei Punkten. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. Zuletzt remisierten die Bregenzer daheim 1:1 mit der SV Kapfenberg.
Bundesliga-Aufsteiger Ried ist bereits richtig angekommen in der höchsten Spielklasse und hält bei 14 Punkten und damit Rang sieben. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Innviertler aber 0:2 dem SK Rapid geschlagen geben.