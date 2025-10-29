Admira Wacker Admira Wacker ADM SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 18:00 Uhr
NEWS

ÖFB-Cup heute: Admira Wacker - Sturm Graz

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups empfängt die Admira den amtierenden Bundesliga-Meister. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: Admira Wacker - Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Sturm Graz gastiert am Mittwoch im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale beim Zweitligisten Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Südstädter feierten vergangenes Wochenende einen 3:1-Auswärtserfolg bei der Vienna und siegten damit schon zum dritten Mal in Folge. Damit steht die Admira mit 23 Punkten auf dem zweiten Rang der ADMIRAL 2. Liga.

Sturm Graz musste in der Liga zuletzt die dritte Saisonniederlage einstecken. Gegen den WAC setzte es daheim eine 1:3-Pleite. Mit 21 Zählern sind die Steirer allerdings immer noch Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga. Gegen die Admira sind die "Blackies" klarer Favorit.

LIVE-Ticker:

Fußball ÖFB-Cup SK Sturm Graz Admira Wacker