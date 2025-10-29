-
Heute 19:00 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: SKU Amstetten - WAC
Der WAC gastiert im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups beim Zweitligisten SKU Amstetten. LIVE-Infos:
Der SKU Amstetten und der Wolfsberger AC treffen am Mittwoch im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups aufeinander (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Amstettner sind guter Vierter in der Tabelle der ADMIRAL 2. Liga und halten bei gerade 18 Punkten.
In der letzten Runde remisierten die Mostviertler 1:1 mit dem FAC. Damit sind die Niederösterreicher seit acht Ligaspielen ungeschlagen.
Der WAC ist amtierender Cup-Sieger und als Bundesligist der große Favorit auf das Weiterkommen. In der Bundesliga liegen die Kärntner auf dem vierten Rang und haben 20 Zähler. Zuletzt siegten die Lavanttaler bei Sturm Graz mit 3:1.