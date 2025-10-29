NEWS

Wechsel zu Salzburg? Katzer-Entscheidung offenbar fix

Der Geschäftsführer Sport des SK Rapid soll einer von zwei österreichischen Kandidaten auf die vakante Stelle bei den "Bullen" sein. Ein Wechsel scheint aber unrealistisch.

Wechsel zu Salzburg? Katzer-Entscheidung offenbar fix Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vom SK Rapid zu Red Bull Salzburg? Es wäre ein Wechsel, der für viel Gesprächsstoff sorgen würde.

Nach dem Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach sind die "Bullen" sportlich führungslos, dementsprechend brodelt bereits die Gerüchteküche.

Zuletzt hieß es, dass Salzburg eine österreichische Lösung präferiere und da vor allem Andreas Schicker und Markus Katzer ins Visier genommen habe.

Katzer hat Salzburg wohl abgesagt

Während der Poker um Schicker aber noch im Gange ist, soll Katzer nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" bereits abgesagt haben.

Der Geschäftsführer Sport des SK Rapid steht noch bis 2027 in Wien-Hütteldorf unter Vertrag und soll seine Arbeit als noch nicht vollendet ansehen.

Damit bleibt Schicker, der aktuell bei der TSG Hoffenheim in Deutschland unter Vertrag steht, wohl die einzige österreichische Lösung. Sollte der ehemalige Sportchef des SK Sturm auch absagen, müssen die "Bullen" wohl eine internationale Lösung forcieren.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Beschäftigt sich Red Bull Salzburg auch mit Markus Katzer?

Beschäftigt sich Red Bull Salzburg auch mit Markus Katzer?

Bundesliga
100
Dibon: "Ich sehe mich im Management oder als Sportdirektor!"

Dibon: "Ich sehe mich im Management oder als Sportdirektor!"

Fußball
Salzburg-Juwel im Visier von englischen Topklubs

Salzburg-Juwel im Visier von englischen Topklubs

Bundesliga
82
Für diese Summe kann Leverkusen Alajbegovic zurückholen

Für diese Summe kann Leverkusen Alajbegovic zurückholen

Bundesliga
98
Letsch empfindet Cup-Duell mit der WSG als "eine Art Finale"

Letsch empfindet Cup-Duell mit der WSG als "eine Art Finale"

ÖFB-Cup
13
ÖFB-Cup heute: SKN St. Pölten - SK Rapid

ÖFB-Cup heute: SKN St. Pölten - SK Rapid

ÖFB-Cup
7
Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

International
10
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien TSG 1899 Hoffenheim Andreas Schicker Markus Katzer Gerüchteküche