Wechsel zu Salzburg? Katzer-Entscheidung offenbar fix

Vom SK Rapid zu Red Bull Salzburg? Es wäre ein Wechsel, der für viel Gesprächsstoff sorgen würde.

Nach dem Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach sind die "Bullen" sportlich führungslos, dementsprechend brodelt bereits die Gerüchteküche.

Zuletzt hieß es, dass Salzburg eine österreichische Lösung präferiere und da vor allem Andreas Schicker und Markus Katzer ins Visier genommen habe.

Katzer hat Salzburg wohl abgesagt

Während der Poker um Schicker aber noch im Gange ist, soll Katzer nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" bereits abgesagt haben.

Der Geschäftsführer Sport des SK Rapid steht noch bis 2027 in Wien-Hütteldorf unter Vertrag und soll seine Arbeit als noch nicht vollendet ansehen.

Damit bleibt Schicker, der aktuell bei der TSG Hoffenheim in Deutschland unter Vertrag steht, wohl die einzige österreichische Lösung. Sollte der ehemalige Sportchef des SK Sturm auch absagen, müssen die "Bullen" wohl eine internationale Lösung forcieren.