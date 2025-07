Zum Auftakt in den UNIQA ÖFB-Cup schnuppert Wallern an einer Sensation, am Ende setzt sich aber Titelverteidiger WAC mit 3:1 durch.

Der Regionalligist spielt munter mit, dennoch kommen die Lavanttaler in der neunten Minute durch Neuzugang Avdijaj fast zur Führung, er trifft aber nur die Stange. Aber auch auf der Gegenseite gibt es Möglichkeiten, besonders Philipp Huspek sorgt für Gefahr.

In der 26. Minute fällt das scheinbar beruhigende Führungstor für die Kärntner, Avdijaj ist nach einer zunächst noch abgeblockten Flanke eiskalt.

Doch statt dass es einfacher wird, lehnen sich die Wolfsberger zurück, und das beschert Wallern Chancen und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch den Ausgleich durch Mitter – nach einem langen Einwurf per Kopf (45.+2).

Avdijaj schnürt den Doppelpack

In Hälfte zwei legt der WAC anfangs wieder mehr Ernsthaftigkeit an den Tag. Das lohnt sich: Avdijaj schnürt nach eine Steckpass von Renner den Doppelpack (52.).

Wallern gibt sich aber nicht geschlagen und kommt unter anderem durch Huspek zu einer Top-Möglichkeit, die der Routinier aber auslässt. Auch danach drückt Wallern richtiggehend auf den Ausgleich.

Schließlich macht der WAC aber doch noch den Deckel drauf: Kojzek bedient Zukic im Strafraum und der legt an Moser vorbei zum 3:1 (88).

FAC lässt Donaufeld keine Chance

Die bereits um 17:30 gestartete Partie zwischen den Wiener Bezirksnachbarn SR Donaufeld und dem FAC gewinnt der Zweitligist klar mit 4:0.

Piskule trifft nach 13 Minuten zur Führung, ein Doppelpack von Aisowieren binnen 90 Sekunden (35., 37.) macht schon früh alles klar. Gabbichler erzielt in Hälfte zwei den Endstand (49.).