Blau-Weiß nach Cup-Aus: "Können Positives mitnehmen"

Rund 35 Spielminuten herrschte am vergangenen Freitag verkehrte Fußballwelt in Linz.

Im ersten Viertelfinale der heurigen ÖFB-Cup-Saison führte Bundesliga-Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz schon mit 2:0 beim LASK, dem Überflieger-Team der Herbst-Saison.

Schlussendlich behielten aber doch die schwarz-weißen Hausherren den längeren Atem und stiegen mit einem 3:2 ins Halbfinale auf (Spielbericht>>>).

Übrig bleibt bei Blau-Weiß Trauer, aber auch der Mut, dass mit solchen Leistungen der Klassenerhalt gelingen wird können. "Wir sind enttäuscht, aber wir können trotzdem viel Positives mitnehmen. Im Vorfeld hat keiner geglaubt, dass wir den LASK so fordern können", hält Neo-BWL-Coach Michael Köllner fest.

Gute Debüts von Dahlqvist und Mantl

Der Bayer übernahm zum Jahreswechsel im blau-weißen Linz und hätte seine Mannschaft beinahe zum ersten Derby-Sieg seit September 2024 geführt.

Das lag vor allem an einem Blitzstart, während dem die Gäste den LASK dank Toren von Neuzugang Isak Dahlqvist und Shon Weissman eiskalt erwischten.