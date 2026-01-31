Hoff-Thorup-Debüt verpatzt: Ried kegelt Rapid aus dem ÖFB-Cup

Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups schlägt die SV Ried zuhause den SK Rapid mit 3:0 und sorgt für ein verpatztes Pflichtspiel-Debüt von Johannes Hoff Thorup.

Bereits in der zweiten Spielminute gehen die Hausherren in Führung. Nicolas Bajlicz fängt im Mittelfeld einen Querpass ab und sucht sofort die Tiefe. Der Steilpass landet bei Ante Bajic, der Weixelbraun umkurvt und flach ins lange Eck abschließt.

Ried ist spielbestimmend

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lässt die SV Ried in der Defensive nichts anbrennen und kann in der Offensive die Gäste mit hohem Pressing immer wieder zu Fehler zwingen. Die "Wikinger" haben sogar durch Van Wyk und Mutandwa die Chance auf das 2:0.

Rapid wird erst in der 45. Minute gefährlich. Nach einem Eckball findet der Ball den Weg zu Marco Tilio, der den Ball volley knapp neben das Tor setzt.

Hedl verschätzt sich

In der zweiten Halbzeit kommt der SK Rapid viel besser ins Spiel und hat mehrere Strafraumaktionen.

In der 60. Minute wird allerdings das Pressing der Rieder belohnt. Erneut ist es Bajlicz, der Ndzie den Ball klaut und gefoult wird. Den folgenden Freistoß flankt Maart auf Havenaar, der den Ball aufs Tor köpft. Der Abschluss springt vor Niklas Hedl, der sich verschätzt, auf und ins Tor.

In der Schlussphase macht Ried dann alles klar. Nach einer Flanke setzt sich Havenaar gegen die gesamte Rapid-Verteidigung durch und findet im ersten Versuch in Hedl seinen Meister. Der Rapid-Schlussmann kann den Ball noch an die Latte lenken, den Abpraller verwandelt der Verteidiger, der am schnellsten reagiert, unbedrängt (84.). In der Nachspielzeit verhindert Hedl gegen Aisowieren das 0:4.

Damit gewinnt die SV Ried gegen den SK Rapid Wien mit 3:0 und steigt in die nächste Runde auf. Die Hütteldorfer sind seit zehn Pflichtspielen sieglos.