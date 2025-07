Die Kulisse: Elektrisch! Wacker Innsbruck gehört in die Bundesliga - zumindest fantechnisch.

Was die über 15.700 Besucher im ausverkauften Tivoli-Stadion von den Rängen brachten, ist außerhalb von Hütteldorf und Liebenau in Österreich nur selten zu erleben.

Und so richtig explodierte es in der 89. Minute: Okan Yilmaz steigt hoch, köpft zum 1:1 gegen den SK Rapid ein. Für einen kurzen Moment ist der FC Wacker auch auf der Anzeigetafel wieder einem Bundesligisten ebenbürtig.

Es sind nur wenige Sekunden, als sich der Stürmer empört umdrehen muss. Ein Stürmerfoul - sagen zumindest Schiedsrichter Stefan Macanovic und Jonas Auer.

Nichts ist es mit der Verlängerung, nichts ist es mit der Krönung der schwarz-grünen Fußballparty. Eine mehr als strittige Szene.

"Im Fußball ganz normal"

"Es war eher ein Tor als keines. Eine schwierige Entscheidung des Schiedsrichters. Er war der Meinung, dass ich den Gegenspieler geschupft habe. Meiner Meinung nach ist das zu wenig Kontakt, das ist im Fußball ganz normal", bedauerte der vermeintliche Torschütze.

Nicht nur für die Mannschaft wäre es schade - sondern auch für die Tausenden, die schon in Jubel ausbrachen.

"Da kommen einem fast die Tränen, es ist extrem schade. Ich hätte gerne vielen Leuten die Freude bereitet, zumindest den Ausgleich zu schießen", betonte er bei aller Fassung seine Emotionen.

Stöger: "Dann rege ich mich auch nicht auf"

Dass es die Gegenseite anders empfindet, ist naturgemäß.

"Ich wäre meiner Meinung nach frei zum Kopfball gekommen. Genau wie ich zum Kopfball gehe, habe ich zwei Hände hinter mir gespürt und keine Chance auf den Ball gehabt. Deswegen war es für mich klar", so Jonas Auer zu LAOLA1.

Der erst ins Spiel gekommene Linksverteidiger gibt aber zu: "Ich habe Glück gehabt, dass der Schiri das gesehen hat. Ohne VAR ist das sehr gefährlich."

Sein Trainer Peter Stöger gab diplomatisch zu: "Wenn er das Foul nicht gibt, rege ich mich auch nicht auf. Aber es war halt wie immer in so einem Fußballspiel, wenn es so knistert. Es waren ein paar komische Entscheidungen dabei."

Den Rapidlern wird die Szene nicht so lange im Gedächtnis bleiben wie den Tirolern, denen sie ein besseres Ende ihrer lange erwarteten Fußballparty kostete.

