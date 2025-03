Spanien schlägt die Niederlande erst nach Elfmeterschießen mit 4:3 und zieht ins Halbfinale der UEFA Nations League ein. Nach der Verlängerung ist es 3:3 gestanden.

In Valencia hilft Spanien ein früher Elfmeter, Van Hecke foult Oyarzabal nahe der Strafraumgrenze. Der Gefoulte tritt selbst an und trifft mit einem platzierten Schuss souverän (8.). Die Iberer wollen das Momentum ausnutzen, Yamal legt vor für Oyarzabal, der trifft auch - allerdings steht der Stürmer beim Zuspiel im Abseits.

Gleich darauf scheitert Williams an Niederlande-Goalie Verbruggen. Nach einer Viertelstunde flacht die Partie aber ab, bis zur Pause sind Torchancen eher Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel gibt es wieder Strafstoß, diesmal auf der Gegenseite. Le Normand ringt Depay um, auch diesmal übernimmt der Gefoulte selbst die Verantwortung, schießt scharf ins linke obere Eck und gleicht für "Oranje" aus (54.).

Niederlande beweisen Comeback-Qualitäten

Die Niederländer sind beflügelt, Depay prüft Unai Simon aus rund 18 Metern. Doch auch Spanien fängt sich wieder, Williams schießt aus spitzem Winkel Verbruggen an. In der 67. Minute schlägt Spanien zurück, Oyarzabal bleibt zunächst noch an Verbruggen hängen, doch den Rebound köpfelt der Offensivspieler zum 2:1 ein.

Aber die Gäste stecken nicht auf, der eingewechselte Simons legt auf Maatsen, der bei seinem Nationalmannschaftsdebüt trifft (79.). Weil Unai Simon in der letzten Minute gegen Depay gut pariert, geht es mit dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel in die Verlängerung.

Dort zeigt sich Lamine Yamal von seiner besten Seite: Tolle Ballmitnahme, der 17-Jährige zieht nach innen und schließt mit einem wichtigen Schuss aufs lange Eck ab (103.). "Oranje" zeigt sich zum dritten Mal an diesem Abend unbeeindruckt, Unai Simon legt Xavi um, der verwandelt den Elfmeter zum 3:3 (109.). In der Nachspielzeit der Verlängerung vergibt Malen eine gute Gelegenheit, daher geht es ins Elfmeterschießen.

Dort vergeben Lang und Malen für die Niederlande, Yamal für Spanien. Alle anderen Spieler treffen, daher gewinnt Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Auch Frankreich gegen Kroatien endet im Elfmeterschießen

Spaniens Gegner im Semifinale heißt Frankreich. "Les Bleus" haben nach der 0:2-Niederlage in Kroatien etwas gutzumachen und starten dementsprechend druckvoll, Koné nähert sich in der dritten Minute an, köpft aber übers Tor.

Kroatien steht zunächst tief, Frankreich kommt zu weiteren Chancen, Mbappé verzieht aus kurzer Distanz. Tchouameni hat nach einer Ecke per Kopf die Chance, doch der Ball geht vorbei am Tor.

Die Kroaten können sich mit Fortdauer des Spiels defensiv aber stabilisieren, nur Barcola kommt in der Schlussphase der ersten Halbzeit noch zu einer guten Möglichkeit, scheitert aber an Livakovic, der eine starke Parade zeigt.

Olise und Dembélé egalisieren Hinspielresultat

Wie so oft muss daher ein Standard her, Olise tritt einen direkten Freistoß über die kroatische Mauer, und der Ball schlägt im Tor ein - Livakovic wirkt überrascht, hat aufgrund seiner Mauer schwere Sicht (52.). Es ist das erste Länderspieltor für den Bayern-Legionär.

Nach 70 Minuten hat Kroatien Glück, dass man nach einem weiteren Freistoß Frankreichs das Leder nicht im eigenen Kasten versenkt, Sutalo setzt die Kugel mit dem Kopf knapp über das eigene Tor. Frankreichs Druck wird größer, Mbappé bringt den Ball aus etwa 14 Metern knapp neben das Tor.

In der 80. Minute ist es aber soweit, Olise leistet für Torschütze Dembélé die Vorarbeit - 2:0, das Hinspielergebnis ist damit egalisiert. Es geht in die Verlängerung, in der Frankreich aus allen Rohren schießt, Doué, Dembélé, Saliba und Mbappé bringen aber alle die Kugel nicht im Tor unter, es geht ins Elfmeterschießen.

Baturina, Ivanovic und Stanisic vergeben für Kroatien, bei Frankreich verschießen Koundé und Hernandez, wodurch die Franzosen nach insgesamt sieben Schützen mit 5:4 im Elfmeterschießen gewinnen. Upamecano versenkt schließlich den entscheidenden Versuch.

Portugal siegt nach Verlängerung

Portugal dreht in Lissabon im Viertelfinale der Nations League eine 0:1-Hinspielpleite dank eines 5:2-Sieges nach Verlängerung gegen Dänemark um.

Für die portugiesische Auswahl beginnt das Rückspiel allerdings ideal. Denn ManUnited-Verteidiger Drogu bringt Ronaldo im Strafraum zu Fall. Doch der Stürmer-Star scheitert mit dem Elfmeter ins rechte untere Eck an Kasper Schmeichel (6.). Dennoch gehen die Heimischen in Führung, Joachim Andersen köpft vor der Pause ins eigene Tor (38.).

Dänemark schlägt nach dem Seitenwechsel aber zurück. Ex-Salzburger Rasmus Kristensen besorgt per Kopf den Ausgleich und die 2:1-Führung im Gesamtscore (56.), aber Portugal findet den Weg zurück in die Partie.

Ronaldo trifft nun aus spitzem linken Winkel ins Tor (72.). Nur vier Minuten später erzielt Eriksen auf der Gegenseite nach einem Drogu-Querpass (76.) den zweiten Treffer der Dänen (Gesamt: 3:2 für Dänemark).

Portugal rettet sich trotzdem in die Verlängerung. Sporting-Akteur Trincao trifft in der Schlussphase ins rechte Eck zur Verlängerung (86.). In dieser dürfen die Portugiesen nach wenigen Sekunden jubeln.

Erneut lässt Trincao die Heimischen mit einem Flachschuss jubeln und bringt Portugal im Gesamtscore erstmals in Führung (91.). Goncalo Ramos fixiert daraufhin nach einem Jota-Querpass das Weiterkommen ins Final Four (115.). Dort geht es nun gegen Gastgeber Deutschland.