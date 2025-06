Portugal gewinnt die Nations League 2025! Im Finale setzt man sich nach Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Spanien durch.

Die erste Chance des Spiels gehört Portugal: Nach einer einstudierten Eckballvariante kommt João Neves aus rund zehn Metern zum Abschluss – der Ball streicht nur knapp am Tor vorbei.

Auch Spanien meldet sich früh offensiv an. In der 15. Minute sorgt Nico Williams über den linken Flügel für Tempo und legt den Ball klug in den Rückraum. Dort kommt Pedri frei zum Schuss, verfehlt das Ziel aus rund 16 Metern jedoch knapp.

Zubimendi mit der Führung

Wenig später gelingt Spanien die Führung: In der 21. Minute läuft ein schneller Gegenstoß über Lamine Yamal, der den Ball scharf in die Mitte flankt. Zwei portugiesische Abwehrspieler verpassen es den Ball zu klären, schließlich landet der misslungene Klärungsversuch von Neves direkt vor den Füßen von Zubimendi, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschiebt.

Die Antwort Portugals lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später, in der 26. Minute, sorgt Nuno Mendes für den Ausgleich. Der Außenverteidiger zieht aus 16 Metern ab und trifft präzise ins Eck – 1:1!

Oyarzabal trifft zur neuerlichen Führung

In der 44. Minute trifft Oyarzabal dann zur neuerlichen Führung der Spanier. Pedri läuft an, spielt perfekt in die Schnittstelle zu Oyarzabal, der alleine vor dem Torhüter einschiebt.

Nach Seitenwechsel trifft Portugal mit der ersten Chance der zweiten Hälfte zum Ausgleich. Nuno Mendes tankt sich auf der Seite durch, die Flanke wird abgefälscht und landet direkt vor den Füßen von Ronaldo, der sich nicht zweimal bitten lässt.

Somit steht es nach der regulären Spielzeit 2:2 und es geht für beide Teams in die Verlängerung.

Entscheidung im Elfmeterschießen

In der Verlängerung verpasst Semedo die Führung für die Portugiesen knapp (92.). Pedro Porro schießt für Spanien aus großer Distanz knapp übers Tor (107.).

Im Elfmeterschießen verwandeln die ersten drei Schützen der Teams sicher. Auch Nuno Mendes trifft sicher in die rechte Ecke, ehe Kapitän Morata als vierter Schütze verschießt. Ruben Neves verwandelt als Letzter und schießt Portugal zum Nations-League-Sieg.

Es ist der zweite Titel nach 2018/19 für Portugal in der Nations League.

