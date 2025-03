Der Konflikt zwischen Dominik Szoboszlai und Arda Güler geht in die nächste Runde!

Im Rückspiel des Nations-League-Playoffs zwischen Ungarn und der Türkei (zum Spielbericht >>>) gerieten die beiden Spieler aneinander. Reals Youngster provozierte dabei mit einer Geste am Feld. Auf Instagram holte dann der Ex-Salzburger nach dem Spiel zu einem Seitenhieb aus (hier nachlesen >>>).

Das wiederum ließ Güler nicht auf sich sitzen. In seiner Instagram-Story teilte der Türke ein Bild von seiner Geste sowie dem Spielstand (0:3), worunter auch die Torschützen der Partie vermerkt waren.

Unter der Flagge Ungarns fügte er anstelle eines Torschützen folgendes ein: "Szoboszlai 1 Instagram Kommentar", und schloss textlich darunter an: "Dieser Typ ist ein Witz. Sind sechs Tore nicht genug, um dich zum Schweigen zu bringen?"

📲 | Arda via IG : “ This guy is a joke.

Isn't 6 goals enough to shut you up?🤫 ” pic.twitter.com/rdlxIiA3gl