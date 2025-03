Nach Güler-Geste: Szoboszlai schießt auf Instagram zurück

Das UEFA-Nations-League-Duell zwischen der Türkei und Ungarn hat auch nach Spielende nichts an Brisanz verloren.

Sportlich hätte es für Arda Güler und Co. nicht besser laufen können: Nach dem 3:1-Hinspielsieg in Istanbul gewinnt die Türkei auch das Rückspiel in Ungarn mit 3:0 und fixiert damit den Aufstieg in die Liga A.

Besonders brisant ist eine Szene im Spiel: Real-Madrid-Youngster Güler hält seinen Zeigefinger an den Mund und signalisiert Ungarn-Kapitän Szoboszlai, dass er ruhig sein soll.

Der Liverpool-Legionär quittiert das mit einem Lächeln - nach dem Spiel schießt er dann aber in den sozialen Medien zurück.

Szoboszlai macht Anspielungen auf Gülers Real-Einsatzzeiten

Auf einen Post von "nso.hu" auf Instagram kommentiert der ehemalige Salzburg-Spielmacher "1088’". Die etwas kryptische Nachricht hat einen ganz einfache Bedeutung: Das ist die Summe der Spielminuten, auf die das 20-jährige Talent in dieser Saison beim weißen Ballett kommt.

Beim madrilenischen Starensemble kommt Güler nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Speziell in der Liga und der UEFA Champions League reicht es zumeist nur zu Kurzeinsätzen.

Immer wieder wird der Youngster deshalb mit einem leihweisen Wechsel in Verbindung gebracht. Zuletzt hat ein Gerücht die Runde gemacht, wonach der talentierte Offensivspieler per Leihe in die Deutsche Bundesliga wechseln könnte.