Mbappe spielt wieder für Frankreich: "Gab nie einen Bruch"

Kylian Mbappe kehrt in die französische Nationalmannschaft zurück.

Der 26-jährige Weltstar von Real Madrid steht im Kader für die UEFA Nations-League-Spiele gegen Kroatien, in denen Frankreich um den Einzug in das Final-Four-Turnier in Deutschland spielt.

"Ich komme an, als wäre ich nie weg gewesen", sagt Mbappe gegenüber der französischen Zeitung "Le Parisien". Sein letztes Spiel für "Les Bleus" bestritt er am 9. September, anschließend stand er zwei Mal in Folge nicht im Kader von Nationaltrainer Didier Deschamps. Begründet wurde dies damit, dass sich Mbappe voll auf seinen Start in Madrid konzentrieren wolle.

Mbappe gibt Meinungsverschiedenheiten zu

Berichten über ein Zerwürfnis mit Deschamps verweist Mbappe in die Welt der Gerüchte. "Es gab keinen Bruch. Wenn es einen gegeben hätte, hätte ich nicht auf seine Anrufe reagiert. Der Kontakt zum Trainer ist nie abgebrochen, meine Beziehung zu ihm hat sich nicht geändert", sagt der 26-jährige Angreifer.

Er gibt zwar zu, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kam, diese sollen aber nur minimal gewesen sein. "Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert und unsere Beziehung kann nicht wegen zwei, drei Meinungsverschiedenheiten, die überhaupt nicht schwerwiegend waren, in der Mülltonne landen", sagt Mbappe. Um welche Differenzen es sich dabei gehandelt hat, erläutert der Franzose nicht.

Sein Comeback wird Kylian Mbappe schon am 20. März geben. Dann bestreiten der Ausnahmekicker und Frankreich das Hinrundenspiel des Nations-League-Viertelfinals gegen Kroatien.