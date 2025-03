Italien muss gegen Deutschland auf Top-Stürmer verzichten

Italien muss im Nations-League-Viertelfinale gegen Deutschland ohne Mario Retegui auskommen. Das Hinspiel am Donnerstag, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Der 25-jährige Stürmer von Atalanta Bergamo laboriert aktuell an einer Oberschenkelverletzung und steht Nationaltrainer Luciano Spalletti nicht zur Verfügung.

Damit muss der 66-Jährige ohne seinen besten Stürmer auskommen - Retegui führt aktuell die Torschützenliste in der italienischen Serie A klar an und kommt in dieser Saison in 27 Spielen auf 22 Tore und vier Assists.

Kean rückt wohl in die Startelf

Für ihn wird mit Moise Kean sein Verfolger in der Torschützenliste in die Startelf rücken.

Der 25-Jährige von der AC Fiorentina steht aktuell bei 15 Treffern, Spalletti sprach dem ehemaligen Ausnahmetalent nach der Retegui-Absage quasi schon eine Einsatzgarantie aus. "Ich erwarte einen Schlagabtausch und das passt gut zu Kean", sagte der Nationaltrainer der "Squadra Azzurra".

Einen Ersatz für Retegui nominierte er zunächst nicht nach, nach dem Hinspiel könnte sich dies allerdings ändern. Mit Lorenzo Lucca und Giacomo Raspadori stehen Spalletti aber noch zwei andere Mittelstürmer im Kader zur Verfügung. Auch Daniel Maldini, eigentlich am Flügel beheimatet, könnte auf diese Position ausweichen.