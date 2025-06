In einem intensiven Duell sichert sich Frankreich in Stuttgart den dritten Platz in der Nations League nach einem 2:0-Sieg gegen Deutschland.

Die DFB-Elf erwischt den besseren Start und kommt zu vielversprechenden Chancen: Florian Wirtz trifft in der 36. Minute aus rund zehn Metern nur den Pfosten, kurz darauf scheitert Nick Woltemade mit einem Abschluss an Frankreichs Schlussmann Mike Maignan.

Trotz der deutschen Überlegenheit schlägt Frankreich kurz vor der Pause eiskalt zu: In der 45. Minute flankt Aurélien Tchouaméni aus dem Halbfeld in den Strafraum, Joshua Kimmich verschätzt sich und Kylian Mbappé versenkt den Ball im rechten Eck. Marc-André ter Stegen ist dabei machtlos.

Nach Seitenwechsel jubelt Deutschland. Jedoch wird das Tor von Joker Undav aufgrund eines Foulspiels von Niklas Füllkrug nach VAR-Entscheid zurückgepfiffen.

Schlussoffensive bringt nichts ein

Deutschland drückt, doch Frankreich bleibt brandgefährlich: Nach einem schnellen Konter trifft Marcus Thuram in der 61. Minute nur den Außenpfosten. Wenig später scheitert Kylian Mbappé mit einem spektakulären Seitfallzieher aus 16 Metern an Marc-André ter Stegen, der stark pariert.

In der 84. Spielminute gelingt den Franzosen die Vorentscheidung: Kylian Mbappe läuft in einem Gegenstoß allein auf das Tor der Deutschen, ehe Olise den Querpass erhält und zum 2:0 einschiebt.

Die deutsche Mannschaft findet in der Schlussphase keine klaren Torchancen mehr und muss sich am Ende geschlagen geben.

Im Finale der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Spanien mit Youngster Lamine Yamal und Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo (ab 20 Uhr im LIVE-TICKER >>>).