Die neue Nummer eins im deutschen Nationalteam heißt Oliver Baumann.

Der routinierte Torhüter erhält bei der Vergabe der Rückennummern für die Nations-League-Spiele gegen Italien die Trikotnummer "1" zugeteilt. Wie deutschen Medien am Dienstag übereinstimmend zu entnehmen ist, legt sich Bundestrainer Julian Nagelsmann somit klar auf Baumann fest.

"Stand jetzt ist geplant, dass wir für die beiden Spiele eine Nummer eins haben", hatte Nagelsmann bei der Kadernominierung in der vergangenen Woche angekündigt. Alexander Nübel wiederum erhält die "12" als feste Nummer, dritter Torhüter ist Stefan Ortega mit der 21.

Baumann mit weißer Weste

Zuletzt hatten sich Baumann und Nübel die Aufgabe noch geteilt und den verletzten Marc-Andre ter Stegen in den letzten beiden DFB-Lehrgängen gleichermaßen ersetzt. Obwohl Nagelsmann früh angekündigt hatte, fortan auf eine klare Hierarchie setzen zu wollen, hielt er sich in der Torhüterfrage lange bedeckt.

Der Kapitän der TSG Hoffenheim von Cheftrainer Christian Ilzer hinterließ in seinen zwei Premieren-Auftritten einen souveränen Eindruck und hielt sowohl gegen die Niederlande (1:0) als auch gegen Bosnien & Herzegowina (7:0) seinen Kasten sauber.

Baumann kommt in seiner Karriere mittlerweile auf unglaubliche 482 Einsätze in der deutschen Bundesliga. In der ewigen Rangliste nimmt er damit Rang 18 ein.