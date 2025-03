Courtois wütet gegen Ex-Coach: "So etwas noch nie erlebt"

Star-Torhüter Thibaut Courtois ist fast zwei Jahre nach seinem letzten Länderspieleinsatz zurück im belgischen Nationalteam (Hier nachlesen >>>).

Der Schlussmann von Real Madrid war im Juni 2023 kurz nach dem 1:1 im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich vom Nationalteam abgereist. Der Grund: Der Keeper überwarf sich mit Ex-Trainer Domenico Tedesco, weil dieser anstelle von ihm, Romelu Lukaku, das Kapitänsamt übertrug.

Der Schlussmann reiste schließlich nach dem Spiel ab, obwohl noch eine Partie gegen Estland anstand, bei der Courtois - so die zuvor getroffene Absprache - eigentlich die Kapitänsbinde hätte tragen sollen. Es folgten gegenseitige Anschuldigungen, in denen Courtois seinen Coach quasi der Lüge bezichtigte, der Streit artete aus.

Courtois mit Seitenhieb gegen Tedesco

Nach dem Aus von Tedesco im Jänner 2025 kündigte Courtois an, für die Nations-League-Spiele im März unter Nachfolger Rudi Garcia zurückzukehren.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im belgischen Teamquartier trat der Keeper nun gegen den Deutschen nach: "Ich habe keinen Respekt gespürt. Der Trainer ist kein einziges Mal zu mir gekommen. So etwas habe ich in 16 Jahren noch nie erlebt. Ich bin in diesem Moment explodiert, ich habe es nicht verstanden."

Zu seiner abrupten Abreise nach dem Österreich-Spiel 2023 gestand der 32-Jährige nun Fehler ein: "Ich habe Fehler gemacht. Zweifellos war ich mental in einer schwierigen Phase nach meiner großen und langen Saison mit vielen Verletzungen."

Seine Rückkehr kam jedoch nicht bei allen so gut an, der bisherige Stammkeeper Koen Casteels kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. Bei seiner Ankunft ins Teamquartier soll Courtois vor der Mannschaft gesprochen haben, um alles klarzustellen.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job