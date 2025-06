"Yamal gegen Ronaldo" überstrahlt Nations-League-Finale

Beschwingt von einem Neun-Tore-Festival nimmt das spanische Fußball-Nationalteam am Sonntag (21.00/live ORF1 um im LIVE-Ticker >>>) in München das Nations-League-Finale gegen Portugal in Angriff.

Nach dem 5:4-Erfolg gegen Frankreich wurde die Elf um die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams in der spanischen Presse bejubelt. "Spanien ist ein Symphonieorchester unter der Leitung von Pedri und mit zwei hervorragenden Geigern: Nico und Lamine, der Mozart des Fußballs", schrieb die Zeitung "Sport".

Besagtes Trio zeichnete in Stuttgart für vier der fünf Treffer der Truppe von Teamchef Luis de la Fuente verantwortlich. "Ein Spektakel einer neuen Zeit", nannte die Sportzeitung "Marca" den Auftritt von "La Roja", die mit 4:0 bzw. 5:1 führte, bevor es die Franzosen im Finish noch einmal spannend machten.

"Frankreich ist eine großartige Mannschaft. Sie lassen einen leiden, das ist normal. Aber wir sind sehr glücklich über den Sieg", sagte Doppeltorschütze Yamal nach der Partie.

Sein Trainer sprach von einem gelungenen Statement des 17-jährigen Barcelona-Stars in der Debatte um den Ballon d'Or. "Er ist der beste Spieler der Welt. Meiner Meinung nach hat er es verdient, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte De la Fuente. Yamal gilt zusammen mit Ousmane Dembélé als Favorit auf die Auszeichnung. Der Franzose konnte sich allerdings am Donnerstag nicht so in den Mittelpunkt spielen wie der Spanier.

Generationen-Duell Yamal vs. Ronaldo

Als nächstes wartet nun Portugal, das am Mittwoch Gastgeber Deutschland 2:1 besiegt hatte, und damit ein Generationen-Duell. Teenager Yamal trifft auf den 40-jährigen Cristiano Ronaldo, der im NL-Halbfinale sein 220. Länderspiel mit seinem 137. Tor krönte. Er habe "großen Respekt" vor der "Legende", sagte Yamal. Der portugiesische Trainer Roberto Martínez lobte Ronaldo als absolutes Vorbild. "Cristiano verliert nie seinen Hunger, seinen Antrieb. Er spielt nicht, um Rekorde zu erreichen, sondern um besser zu werden."

Spanier 24 Spiele ungeschlagen

Mit einem Erfolg am Sonntag würde Spanien als erster Mannschaft die Titelverteidigung in dem noch jungen Bewerb gelingen, es wäre damit auch Rekordsieger. Damit schmücken wollen sich aber auch "CR7" und Co., Portugal hatte die erste Auflage der Nations League 2019 gewonnen.

Dafür müsste die Martínez-Truppe dem Europameister die erste Niederlage nach 24 ungeschlagenen Pflichtspielen zufügen. Die bisher letzte Pleite der Spanier in einem Bewerbsspiel datiert vom 28. März 2023, als man in der EM-Qualifikation in Schottland 0:2 verlor.

Das Vorspiel zum Finale liefern Gastgeber Deutschland und die Franzosen in Stuttgart, wo es am Sonntag ab 15.00 Uhr um Platz drei geht.

Das Starensemble der Équipe Tricolore will sich rehabilitieren. Coach Didier Deschamps sprach nach dem 4:5 von einer "Lektion" für manche Spieler. "Wenn man fünf Gegentore bekommt, hat man bestimmt nicht alles richtig gemacht." Im Angriff habe er dafür "viel Potenzial" gesehen, so der 56-Jährige. Auch für die DFB-Truppe geht es um einen guten Abschluss im Bewerb, die jüngsten beiden Duelle mit Frankreich gewannen die Deutschen.