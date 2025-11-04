Österreich Österreich AUT
Saudi Arabia Saudi Arabia SAU
Heute 14:30 Uhr
U17-WM heute: Österreich - Saudi Arabien

Das österreichische U17-Nationalteam trifft zum Auftakt der WM in Katar auf Saudi-Arabien. LIVE-Infos:

Das österreichische U17-Nationalteam startet am Mittwoch mit dem ersten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien in die U17-WM in Katar (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Nach einer erfolgreichen Qualifikation des 2008er-Jahrgangs als Gruppenzweiter hinter dem gleichaltrigen Team aus Deutschland nimmt der Jahrgang erstmals seit 2013 wieder an einer WM teil.

Die Generalprobe für das Turnier verlief erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Hermann Stadler besiegte Italien in zwei Testspielen mit 2:1 beziehungsweise 1:0. Der Gegner stand bei der U17-Europameisterschaft im Frühsommer in Albanien im Halbfinale.

Weitere Gruppengegner sind Mali (8. November) und Neuseeland (11. November). Der erste und zweite Platz jeder Gruppe sowie die acht besten Dritten schaffen den Sprung ins Sechzehntelfinale.

