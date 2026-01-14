Senegal dank Mane-Tor erster Afrika-Cup-Finalist

Senegal steht als erster Finalist des Afrika Cup fest.

Der 2022-Champion setzt sich am Mittwoch im Halbfinale in Tanger gegen Ägypten mit 1:0 durch und schaltet damit den Rekordsieger des Kontinentalturniers rund um Mohamed Salah aus.

Zum Matchwinner avanciert der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem platzierten Flachschuss (78.). Der Finalgegner wird im Duell von Marokko mit Nigeria in Rabat ermittelt.

Hitzige Stimmung auch neben dem Platz

Senegal und Ägypten neutralisieren sich über weite Strecken, vor der Pause ist überhaupt nur ein Abschluss von Senegals Nicolas Jackson (19.) nennenswert. Sein Teamkollege Kalidou Koulibaly scheidet früh verletzt aus.

Hart umkämpft geht es nicht nur auf dem Platz zur Sache, auch die Akteure auf den Trainerbänken geraten zwischenzeitlich aneinander, ehe sich die Lage wieder beruhigt. Nach Wiederbeginn geizen die "Pharaonen" weiter mit Chancen. Der Senegal kommt zumindest das eine oder andere Mal zum Abschluss, wie etwa Lamine Camara (57.).

Zur entscheidenden Figur wird später aber ein Routinier. Mane zieht ansatzlos aus fast 20 Metern ab und lässt Ägyptens Tormann Mohamed El-Shenawy keine Chance. Salah und Co., siebenfacher Afrika-Sieger, erhöhen danach die Offensivbemühungen, können sich aber keine große Ausgleichschance erarbeiten.