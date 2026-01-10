ÖFB-WM-Gegner im Afrika-Cup-Viertelfinale out

Algerien verabschiedet sich im Viertelfinale des Afrika-Cups in Marokko aus dem Turnier.

Österreichs WM-Gruppengegner verliert in Marrakesch gegen Nigeria verdientermaßen 0:2, die Treffer erzielen Victor Osimhen (47.) und Akor Adams (57.). Die Algerier galten als Titel-Mitfavorit. Nigeria trifft nun im Semifinale in vier Tagen in Rabat auf Marokko.

Das Duell zwischen der torgefährlichsten Mannschaft des Turniers, Nigeria, und dem defensivstärksten Team, Algerien, war eine klare Angelegenheit. Nach einer dominant geführten ersten Hälfte belohnte sich Nigeria in der zweiten Hälfte.

Stürmerstar Victor Osimhen traf per Kopf und legte zehn Minuten später auf Akor Adams ab, der Luca Zidane - den Sohn von Zinedine Zidane - im Tor Algeriens gekonnt aussteigen ließ.

Das defensiv eingestellte Algerien, das wie Nigeria alle drei Gruppenspiele gewann, fand keine Antwort auf den Doppelschlag. Die "Wüstenfüchse" müssen weiter auf den dritten Titel nach 1990 und 2019 warten. Unterdessen strebt Nigeria den vierten Sieg im Afrika-Cup an, den ersten seit 13 Jahren.