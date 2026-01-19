NEWS

Nach Afrika-Cup-Triumph: Mané kündigt Rücktritt an

Der Offensivstar spricht von seinem "last dance".

Nach Afrika-Cup-Triumph: Mané kündigt Rücktritt an Foto: © GETTY
Das Finale des Afrika-Cups 2025/26 wird als eines der skandalösesten Fußballspiele in die Geschichte eingehen (Zum Spielbericht>>>).

Der senegalesische Triumph wird von fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, sowie dem Verlassen der senegalesischen Mannschaft vom Spielfeld überschattet.

Ein Großteil der Senegalesen ging nach dem Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit in die Kabine. Dass das Spiel überhaupt fortgesetzt wurde, lag zu einem großen Teil an Sadio Mané, der seine Teamkollegen zurück aufs Spielfeld beorderte.

Spieler des Turniers beim "last dance"

Schlussendlich konnte sich Senegal den zweiten AFCON-Titel ihrer Geschichte sichern und Mané wurde wie schon beim Triumph 2022 als Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Damit reiht sich der ehemalige Salzburger endgültig in die Liste der größten afrikanischen Fußballer aller Zeiten ein. Doch nach dem Spiel sorgte er mit einem Interview für Aufsehen.

"Leider ist das mein letzter Tanz, aber ich werde der 12. Mann sein, um Senegal zu unterstützen", kündigt der Offensivmann sein letztes Antreten beim Afrika-Cup an. Bei der kommenden WM will er aber noch mitmachen.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

Österreich
USA (Gastgeber)

