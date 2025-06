Am zweiten Spieltag der FIFA Klub-Weltmeisterschaft feiert Juventus Turin einen 4:1-Sieg gegen Wydad AC.

Die Italiener sind damit fix im Achtelfinale. Mann des Spiels ist Kenan Yildiz.

In einer turbulenten Anfangsphase geht Juventus früh in Führung. Nach nur sechs Minuten zwingt Yildiz Botouil nach einem schönen Dribbling zum Eigentor - Juventus geht in Führung.

Yildiz wird zum Matchwinner

Zehn Minuten später zieht der auffällige türkische Nationalspieler nach einem strammen Schuss erneut jubelnd ab (16.). Doch Wydad kommt zurück: Der starke Lorch beendet einen Angriff der Mannschaft aus Casablance perfekt und verkürzt auf 1:2 (25.).

In der zweiten Hälfte schnuppert Wydad an der Sensation, doch Yildiz lässt den marokkanischen Traum platzen: Nach einem schönen Pass von Thuram sorgt der 20-Jährige per Schlenzer für die Entscheidung (70.).

Den Schlusspunkt setzt der eingewechselte Vlhaovic, der einen Elfmeter in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand verwertet (90.+4.).

Mit dem zweiten Sieg in zweiten Spiel ist Juventus fix für das Achtelfinale qualifiziert. Wydad hingegen muss auf einen Ausrutscher Manchester Citys hoffen, um die theoretische Chance der K.O.-Phase zu wahren.