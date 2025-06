Trump sorgt bei Juve-Besuch im Weißen Haus für Aufreger

US-Präsident Donald Trump sorgt am fünften Tag der FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit einer unangebrachten Wortspende für Aufsehen.

Eine Delegation von Juventus Turin besuchte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Die "Alte Dame" wird in der Nacht auf Donnerstag (3:00 MESZ) im Audi Field in Washington D.C. ihr erstes Klub-WM-Gruppenspiel gegen Al-Ain bestreiten.

Bei einem gemeinsamen Medientermin im Oval Office kommt Trump auf die vor allem in den USA hitzig geführte, politisch aufgeladene Debatte um Transmenschen im Leistungssport zu sprechen.

Peinliches Schweigen von Vlahovic und Co.

Mit höhnischem Ton fragt der 79-Jährige in Richtung der Juventus-Spieler rund um Stürmerstar Dusan Vlahovic.: "Könnten Frauen es in euer Team schaffen, Jungs? Sagt es mir!"

Nachdem die Fußballer mit peinlichem Schweigen darauf reagieren, stellt Trump Juventus-Manager Damien Comolli dieselbe Frage. "Wir haben ein sehr gutes Frauenteam", antwortet dieser lapidar.

Auf Trumps Wortmeldung, dass die Juve-Frauen aber doch nur mit Frauen spielen sollten, schweigt Comolli. "Schaut, sie sind sehr diplomatisch", scherzt der US-Präsident daraufhin in Richtung der Medienvertreter.